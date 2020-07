von Marc Niedzolka/dpa

07. Juli 2020, 12:01 Uhr

Nach einem Feuer mit einer Größe von rund 20 Quadratmetern auf einem Waldstück bei Ludwigslust ermittelt die Kriminalpolizei wegen Brandstiftung. Am Montagnachmittag hatte die Feuerwehr den Brand gelöscht, teilte die Polizei am Dienstag mit. Am Brandort seien Reste eines Feuerwehrkörpers gefunden worden, mit dem das Feuer vermutlich verursacht wurde.