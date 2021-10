Polizeieinsatz an A 24 : St.-Pauli-Kicker beleidigt

Fairness im Fußball geht anders: An der A 24 bei Neustadt-Glewe prangten vorm Zweitligaspiel FC St. Pauli gegen Hansa Rostock unappetitliche Beleidigungen gegenüber den Hamburgern. Die wurden entfernt, Kripo ermittelt.

Neustadt-Glewe | Schon bevor am Sonntagnachmittag am Hamburger Millerntor das Punktspiel der Fußballzweitligisten vom FC St. Pauli und dem FC Hansa Rostock angepfiffen wurde, musste die Polizei in Mecklenburg aktiv werden. An einer Brücke über die A 24 zwischen der Raststätte Stolpe-Nord und der Anschlussstelle Neustadt-Glewe prangte ein 6 mal 1,5 Meter großes Transpa...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.