Pflanzaktion am Brenzer Hilgenland : Kinder übernehmen Patenschaft für Obstbäume

Nach der zweiten Pflanzaktion stehen auf der Obstwiese am Hilgenland nun rund 80 Bäume, alles alte Sorten. Diesmal gab es besonders viel Arbeit für die Kinder.

Neu Brenz | Mit kleinen und großen Spaten ausgerüstet zog es am Sonnabend viele Brenzer Familien zur Obstwiese am Hilgenland. Dort wartete reichlich Arbeit auf sie. Mit der zweiten großen Pflanzaktion sollte das Areal komplettiert werden. Diesmal verbunden mit einem besonderen Anliegen. Am Rand der Wiese hatten die Initiatoren um Ralf Brede und Walter Melau di...

