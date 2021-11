Flixtrain hält in Ludwigslust : Pendler nach Hamburg brauchen bald noch eine Fahrkarte mehr

Ein Zug der Deutschen Bahn hält gar nicht mehr in Ludwigslust und ein anderer wird von Flixtrain ersetzt. Dafür braucht es natürlich zusätzliche Tickets. Menschen aus der Region Ludwigslust gründen eine Onlinepetition.

Ludwigslust, Hamburg | Fünf Uhr – aufstehen, duschen, anziehen, Zähne putzen. Sechs Uhr – losfahren, 6.41 Uhr beginnt die Fahrt am Bahnhof Ludwigslust. Für David Müller und Sabine Louis Routine – sie wohnen in Neustadt-Glewe und Göhlen und haben ihren Arbeitsplatz in Hamburg. Achtung, Ausstieg in Hamburg um 7.25 Uhr, weiter geht es zur Arbeitsstelle – acht Stunden arbeiten ...

