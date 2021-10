Offene Gärten in MV : Offene Gärtner gesucht

Bis Ende November können sich Gärtner für die Aktion „Offene Gärten in MV“ 2022 anmelden.

Ludwigslust-Parchim | Nach dem Gartenjahr ist vor dem Gartenjahr: Ab sofort können sich Gärtner für die Aktion „Offene Gärten in MV“ 2022 und die „Sommernacht der Gärten“ am 13. August 2022 anmelden. Wie in diesem Jahr wird es die offenen Gärten dann wieder im Doppelpack geben: Sowohl am 11. und 12. Juni als auch am 3. und 4. September sind Aktionswochenenden geplant. W...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.