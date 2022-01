Problemtier rund um Ludwigslust : Nutrias zerstören Uferböschungen an den Gewässern

Für den Wasser- und Bodenverband „Untere Elde“ ist die Nutria zum Problem geworden. Das Tier höhlt die Böschungen der Gewässer aus und schaufelt Sand ins Wasser.

Ludwigslust | Sie sind zumeist nicht einmal einen halben Meter groß. Doch der Schaden, den Nutrias an Gewässern anrichten, ist zum Teil enorm. „Sie bauen ihren Bau in die Uferböschung hinein und höhlen diese komplett aus“, sagt Dominic Krüll, Geschäftsführer des Wasser- und Bodenverbandes „Untere Elde“ in Ludwigslust. Einige dieser Erdbauten reichen zehn Meter weit...

