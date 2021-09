Töpfermarkt in Friedrichsmoor : Handgedrehtes Steinzeug auf der Wiese vor dem Jagdschloss

Zum Töpfermarkt nach Friedrichsmoor reisen nicht nur die Keramiker aus ganz Deutschland an. Auch die Besucher nehmen weite Wege auf sich. Manche mussten allerdings wieder am Eingang umdrehen.

Friedrichsmoor | Geimpft? Genesen? Oder getestet? Für manchen Gast war die Reise zum Töpfermarkt nach Friedrichsmoor am Sonnabend gleich am Eingang zum Schlosspark beendet. Denn wer keinen Nachweis für eines der drei Gs dabei hatte, musste wieder umdrehen. „Wir sind eine halbe Stunde hergefahren und jetzt das“, ärgert sich eine Besucherin, die am Nachmittag mit ihrem ...

