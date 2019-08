Neustadt-Glewe: Unbekannte Täter brachen fünf Autos auf

von svz.de

14. August 2019, 10:02 Uhr

In Neustadt-Glewe haben unbekannte Täter fünf Autos aufgebrochen und daraus insgesamt drei Autoradios und ein Navigationsgerät gestohlen. Der Tatzeitraum liegt zwischen dem 10. August und dem 13. August. Der Schaden beläuft sich ersten Schätzungen nach auf ca. 1200 Euro. In der Brauereistraße sollen die Einbrecher zunächst die Seitenscheiben der parkenden Autos eingeschlagen haben und dann ins Fahrzeuginnere gelangt sein. Dort demontieren sie schließlich die Radio-Anlagen dreier Fahrzeuge und ein Navigationsgerät. Die hinzugezogene Kriminalpolizei sicherte Spuren am Tatort und nahm eine Anzeige wegen Diebstahls im besonders schweren Fall auf. Hinweise zu diesem Vorfall nimmt die Polizei in Ludwigslust (Tel. 03874/ 4110) entgegen.