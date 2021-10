Neustadt-Glewe : Radfahrer stößt mit einem Auto zusammen und stirbt

Ein 79-Jähriger zieht sich bei einem Unfall tödliche Kopfverletzungen zu.

Neustadt-Glewe | Ein 79-jähriger Radfahrer ist nach einem Zusammenstoß mit dem Auto eines 56-Jährigen in Neustadt-Glewe an seinen Verletzungen gestorben. Der Radfahrer war am Samstagnachmittag mit einem abbiegenden Auto zusammengestoßen, sagte ein Sprecher der Rostocker Polizei am Sonntag. Er sei dem Auto auf dem Gehweg fahrend entgegengekommen. Durch den Aufprall ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.