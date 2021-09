Neuer Wandkalender ist fertig : Mit Ludwigsluster Motiven durch das Jahr

Der Ludwigsluster Wandkalender 2022 zeigt Motive aus der Stadt. Die Fotografen waren diesmal aber andere als in den Vorjahren.

Ludwigslust | Im Wandkalender für 2022 wird wieder Ludwigslust in Szene gesetzt. Das Besondere daran: Die Fotos mit Motiven aus der Stadt waren zu einem Fotowettbewerb eingesandt worden. Eine Jury wählte aus, welche Aufnahme es in den Kalender schaffen. Jetzt ist er fertig und kann ab sofort in der Ludwigslust-Information gekauft werden. Für den Kalender wurden ...

