Hüpfburg und Kinderdisko in Leussow : Spielplatz wird mit einem Fest für die ganze Familie eingeweiht

Am Sonnabend können die Kinder ihre neue Fläche zum Toben in Leussow in Beschlag nehmen. Zudem gibt es ein buntes Programm mit Torwandschießen, Hüpfburg und einer Disko für die Jüngsten.

Leussow | Mehr Platz zum Klettern, Rutschen und Rumtoben – den gibt es jetzt demnächst in Leussow. „Am Sonnabend, dem 25. September, um 13 Uhr wird der neue Spielplatz in der Friedensstraße eingeweiht“, sagt Helmut Seyer, Bürgermeister der Gemeinde Göhlen, zu der Leussow gehört. „Dazu sind alle, die die Aktion unterstützt haben, herzlich eingeladen, sich selbst...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.