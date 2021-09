Neuer Friseursalon in Dömitz : Marika Schüßler will mehr als nur Haare und Bärte schneiden

Mit einem Friseursalon hat sich Marika Schüßler selbstständig gemacht. Dabei setzt sie auf Wellness und Naturalkosmetik.

Dömitz | Dass sie eines Tages Friseurmeisterin mit eigenem Geschäft ist, hätte Marika Schüßler vor 30 Jahren nicht gedacht. Noch dazu in ihrer alten Heimat. Doch mit Mitte 40 hat sie den Schritt in die Selbstständigkeit gewagt und betreibt nun in der Roggenfelder Straße in Dömitz ihren Salon „Marika Beauty Concept“. Dort will sie mehr bieten als schicke Haarsc...

