Alter Lederfabrik in Grabow : Bei neuer Ausstellung in eine bunte Farbenwelt eintauchen

Die neue Ausstellung in der Alten Lederfabrik in Grambow ist auch am 8., 14. und 15. August zu sehen. Bei der Eröffnung herrschte großes Interesse.

Grabow | „Die Leinwand und ich, da können wir etwas austanzen, da muss ich mich dran abarbeiten, regelrecht im Farbfieber sein“, verrät Jörg Brodde. Das Absichtsvolle und Gewollte verstimme und verdrieße ihn nur. Im besten Fall sei Malen Zaubern und der Künstler das Werkzeug dieser Magie. „Ich male seit ich denken kann“, verrät der gelernter Kunsterzieher, dem...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.