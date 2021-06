Neue Ausstellung in Ludwigslust : Amphibien und Reptilien sind im Natureum zu bestaunen

Das Natureum in Ludwigslust darf wieder öffnen und lädt ab Sonnabend zu der neuen Schau „Die letzten ihrer Art?“ ein. Maskenpflicht, Abstandsregeln sowie die Hinterlegung der Kontaktdaten sind jedoch erforderlich.

Ludwigslust | Sie führen ein scheues Leben und lassen sich nur selten in ihre versteckte Welt schauen. Die Rede ist von Amphibien und Reptilien. Vom kommenden Sonnabend an, 10 bis 16 Uhr, wird im Natureum in Ludwigslust eine Ausstellung über die Tiere unter dem Motto „Die letzten ihrer Art?“ zu sehen sein. Bis Oktober werden Exponate der Zoologischen Sammlung der U...

