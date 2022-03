Polizei ermittelt : Nazi-Plakate in Ludwigslust-Parchim – War es Volksverhetzung?

Die Kriminalpolizei hat die Aushänge geprüft. Das ist das Ergebnis.

Ludwigslust-Parchim | Nachdem Nazis die Demokratie-Kampagne des Landkreises Ludwigslust-Parchim in den Dreck gezogen hatten, ermittelt die Polizei. Rechtsextreme missbrauchten die Plakate, die in Ludwigslust hingen, für ihre Zwecke und erstellten Fälschungen, die sie verbreiteten. Eine Ordnungswidrigkeit liegt in jedem Fall vor. Wegen illegalen Plakatierens,sagt Klaus Wiec...

