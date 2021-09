Das Burgfest ist zurück : Ritterschlag für Neustadt-Glewe

Das Burgfest ist zurück. Trotz der Corona-Auflagen lädt die Stadt Neustadt-Glewe an diesem Wochenende zum Mittelalter-Spektakel. 5000 Besucher kommen täglich.

Neustadt-Glewe | Der Ritter sagt, was an diesem Tag viele denken: „Danke Neustadt-Glewe. Danke, dass dieses Fest möglich wurde. Die Atmosphäre ist fantastisch. Die Kulisse großartig und das Spektakel einzigartig für Norddeutschland.“ Zur Bildergalerie Burgfest 2021 in Neustadt-Glewe Der Ritter heißt Volker Schulz und ist einer der 5000 Besucher, die sich am Sonn...

