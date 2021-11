Ludwigslust : Kleine Pflänzchen bekommen neuen Platz im Zukunftsbiotop

Noch bis Sonnabend können Ableger von Bäumen und Sträuchern zum Naturschutzbund in die Schlossstraße 6 in Ludwigslust gebracht werden. Dort werden die Stecklinge gesammelt und demnächst im Zukunftsbiotop ausgepflanzt.

Ludwigslust | Die Ortsgruppe des Naturschutzbundes (Nabu) in Ludwigslust ruft Freitag und Sonnabend zur dritten Baumbörse. Vor der Geschäftsstelle in der Schlossstraße 6 werden dazu wieder jede Menge Stecklinge und Ableger gesammelt. „Wir nehmen alles, was anderen im Wege ist“, sagt Ann-Dörthe Holst von der Nabu-Ortsgruppe. „Kleine Pflänzchen, die sich im Garten zu...

