Polizeieinsatz Dömitz : Mann stürzt beim Fluchtversuch aus dem Fenster

Der Mann ist aus dem Fenster sieben Meter in die Tiefe gestürzt.

Dömitz | Weil er sich seiner Verhaftung entziehen wollte, ist ein 34-Jähriger auf den Dachboden eines Hauses in Dömitz geflüchtet und dort aus dem Fenster sieben Meter in die Tiefe gestürzt. Dabei wurde er lebensbedrohlich verletzt, wie die Polizei mitteilte. Die Beamten trafen den stark alkoholisieren Mann am frühen Sonntagmorgen im Flur eines Mehrfamilien...

