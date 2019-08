Malk Göhren: Transporter kommt von der Straße ab

von svz.de

13. August 2019, 10:56 Uhr

Bei einem Verkehrsunfall auf der B 191 bei Malk Göhren sind am Montagabend drei Personen leicht verletzt worden, darunter zwei Kinder. Aus noch unbekannter Ursache kam die 39-jährige Fahrerin mit ihrem VW-Transporter nach rechts von der Fahrbahn ab, streifte einen Straßenbaum und kam anschließend im angrenzenden Straßengraben zum Stehen. Dabei wurden die Fahrerin und ihre Kinder (5, 7) leicht verletzt und anschließend mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus in Dannenberg gebracht. Insgesamt entstand ein geschätzter Sachschaden in Höhe von 30.000 Euro. Ausgelaufene Betriebsstoffe mussten beseitigt werden. Im Zuge der Reinigungs- und Bergungsarbeiten kam es an der Unfallstelle für etwa zwei Stunden zu Verkehrseinschränkungen mit zwischenzeitlicher Vollsperrung. Die Ermittlungen der Polizei zur genauen Unfallursache dauern weiter an.