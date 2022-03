„ffortissibros“ geben Konzert : Männer-Vokalensemble singt im Vielanker Brauhaus

Die jungen Mecklenburger geben Einblicke in ihr Wettbewerbsprogramm für das „International Male Choral Festival“

Vielank | Ein gemischtes Chor-Programm können Besucher am Freitag, den 4. März von 20 Uhr an im Festsaal des Vielanker Brauhauses erleben. Zu Gast ist das Männer-Vokalensemble ffortissibros, die Werke aus der Zeit der von Renaissance bis hin zur Moderne spielen werden. Einblicke in das Wettbewerbsprogramm Das Konzert ist der musikalische Höhepunkt des vor...

