Ludwigslust : Stadtvertreter wehren sich gegen Aus für Bürgerbüro

Stadtvertreter befürchten Leerstand in der Schlossstraße und fordern Bürgermeister zu Gesprächen mit dem Landkreis auf.

Ludwigslust | Die Ludwigsluster wollen das geplante Aus des kooperativen Bürgerbüros in der Schlossstraße nicht hinnehmen. „Mit dieser Entscheidung macht der Landkreis eine Rolle rückwärts. Lasst uns dagegen kämpfen“, sagte Christian Geier von der CDU auf der Stadtvertretersitzung am Donnerstag. In einem entsprechenden Beschlussantrag fordert seine Fraktion nun Bür...

