Brandeinsatz in Ludwigslust : Ludwigslust: Zigarettenkippe löst Wohnungsbrand aus

42-Jähriger entsorgt heiße Zigaretten-Reste in einer Papiertüte. Es fängt an zu brennen in der Wohnung in der Rudolf-Tarnow-Straße, die Feuerwehr wird gerufen. Der Ludwigsluster kam vorsorglich ins Krankenhaus.

Ludwigslust | Ein unachtsamer Moment brachte einen 42-jährigen Ludwigsluster ins Krankenhaus. Der Mann hatte am 24. März in seiner Wohnung in der Rudolf-Tarnow-Straße heiße Zigarettenreste am Abend in einer Papiertüte entsorgen wollen. Das ging nicht gut. Die Papiertüte begann zu brennen. Lesen Sie auch: Vollsperrung Güllelaster kippt in Neustadt-Glewe um Der...

