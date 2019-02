Ludwigsluster Jugendrat : Young Style Party: Neues Konzept für den Erfolg

Umstrukturierung bei der Young Style Party des Ludwigsluster Jugendrates

von Dénise Schulze

07. Februar 2019, 05:00 Uhr

Die Young Style Party, die seit vielen Jahren vom Ludwigsluster Jugendrat organisiert wird, lief im vergangenen Jahr nicht mehr so gut. Die Besucherzahlen gingen zurück, der Jugendrat fuhr Verluste ein. Deshalb haben sich die Mitglieder ein neues Konzept überlegt. Anfang Januar kamen sie zusammen, um über das „Problemkind“ Young Style Party zu beraten.

Wenn der Erfolg ausbleibt, macht es keinen Spaß mehr

Der Auslöser war, dass Sean Erber, der zwei Jahre lang der Hauptverantwortliche war, nicht mehr Teil der Crew sein wollte. „Er hat in den zwei Jahren viel auf die Beine gestellt und die Verantwortung übernommen. Aber wenn der Erfolg ausbleibt, macht es keinen Spaß mehr“, erklärte der Jugendratsvorsitzende Willem Smakman.

Deshalb haben sich die Mitglieder für einen Neustart der Party entschieden. „Wir haben verschiedene Arbeitsgruppen gegründet, um die Verantwortung auf mehreren Schultern zu verteilen“, erklärt der 17- jährige Lukas Dohse, der gemeinsam mit Lukas Krüger die Hauptverantwortung für die Young Style Party übernommen hat. „Jeder hat jetzt Aufgaben übernommen, die den eigenen Interessen und Kompetenzen entsprechen“, so Lukas Krüger. Die verschiedenen Arbeitsgruppen kümmern sich unter anderem um Dekoration, Bar oder Kasse. Aber auch an der Abstimmung untereinander will man zukünftig arbeiten.

Party von Jugendlichen für Jugendliche

Der Jugendrat erhofft sich von der Umstrukturierung, dass die Partys wieder besser besucht werden und die Mitglieder auch selbst wieder Spaß an der Veranstaltung haben. Die nächste Young Style Party findet am 26. April ab 18 Uhr in der Ludwigsluster Stadthalle statt. Kinder ab elf Jahren dürfen mitfeiern. „Die Young Style Party ist eine Party von Jugendlichen für Jugendliche. Deshalb ist sie auch alkohol- und rauchfrei und wir verkaufen keine Energy-Drinks“, erklärt Lukas Dohse. Im diesem Jahr wollen die Veranstalter neue alkoholfreie Cocktails anbieten, jede Party unter ein Motto stellen und bekannte DJs aus der Region einladen. „Wir würden uns freuen, wenn viele Jugendliche mal vorbei schauen und mit uns gemeinsam feiern. Denn wenn die Halle voll ist, macht es am meisten Spaß“, so Lukas Krüger.