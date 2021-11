Ludwigslust : Liste der bedrohten Tierarten in der Region wächst dramatisch

Der Bestand an Vogelarten und Fluginsekten ist in den zurückliegenden zwei Jahrzehnten um mehr als die Hälfte zurückgegangen. Warum? Umweltpreisträger Ernst-Werner Suckrau sucht nach Antworten.

Ludwigslust | Lieder wie „Alle Vögel sind schon da“ und die Geschichten von der „Biene Maja“ verlieren jährlich immer mehr an Realität. Durch den Klimawandel bedingt und durch den Umgang der Menschen mit der Natur, wird die Liste der bedrohten Tier- und Pflanzenarten von Jahr zu Jahr länger. So ist in den vergangenen zwanzig Jahren in unserer Region der Bestand ...

