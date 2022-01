Ludwigslust : Neues Bürgerbüro entsteht in der Garnisonsstraße

Der Landkreis hat sich aus dem kooperativen Bürgerbüro in der Alten Post in Ludwigslust zurückgezogen. Die Leistungen werden künftig in der Garnisonsstraße erbracht – die Räume sind aber noch nicht fertig.

Ludwigslust | Wer ein Auto zulassen will, einen Flurkartenauszug braucht oder Ausbildungsförderung beantragen möchte, kann jetzt nicht mehr den Weg zur Alten Post in der Ludwigsluster Schlossstraße nehmen. Der Landkreis hat sich mit seinen Leistungen aus dem gemeinsamen Bürgerbüro mit der Stadt zurückgezogen und die Kooperation damit beendet. Die Leistungen werd...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.