Ludwigslust : Ferienspiele mit Lego und Rätseln

Die Landeskirchliche Gemeinschaft Ludwigslust lädt zu kreativen Angeboten in der ersten Ferienwoche im Sommer ein.

Ludwigslust | Die Stadt Jerusalem aus Lego-Steinen nachbauen, spannende Geschichten erfahren und nebenbei als Detektiv auch noch einen Fall lösen – all das bieten in diesem Jahr die Ferienspiele der Landeskirchlichen Gemeinschaft Ludwigslust in den Sommerferien an. „Wir haben tolle Sachen für die Kinder vorbereitet, und im Mittelpunkt stehen in diesem Jahr die Lego...

