Ludwigslust : Autofahrer nach Unfall eingeklemmt - Straße voll gesperrt

Am Dienstagvormittag ereignete sich der Verkehrsunfall mit einem Schwerverletzten.

von svz.de

21. Januar 2020, 10:12 Uhr

Rettungseinsatz derzeit in Ludwigslust: Ein Pkw hat sich am Dienstagvormittag gegen 9.45 Uhr aus noch ungeklärter Ursache in der Klenower Straße überschlagen. Der schwer verletzte Fahrer ist im Unfallauto eingeklemmt und wird nun durch die Feuerwehr befreit.

Die Klenower Straße ist im Zuge des Rettungseinsatzes derzeit an der Unfallstelle voll gesperrt.

>> Weitere Informationen folgen