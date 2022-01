Neue Prioritätenliste : Vier Straßen in Ludwigslust sollen demnächst ausgebaut werden

De Kommunalpolitiker von Ludwigslust beraten derzeit über die Fortschreibung des Straßenausbauplans. Die Abschaffung der Straßenausbaubeiträge macht die Arbeit nicht einfacher.

Ludwigslust | Kopfsteinpflaster, Flickstellen, Schlaglöcher und stark ausgeprägte Verformungen – der Eichkoppelweg in Ludwigslust befindet sich in einem schlechten Zustand. Jetzt rückt ein möglicher Ausbau stärker in den Fokus der Stadt. Bei der dritten Fortschreibung des Gemeindestraßenausbauplans soll er nach dem Willen der Verwaltung die höchste Priorität bekomm...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.