Leiche auf Ludwigsluster Parkplatz : Detlef Stagneth tot aufgefunden - Polizei sucht Zeugen

Am Sonntag, 21. April, ist auf einem Parkplatz an der Parkstraße in Ludwigslust in einem Auto die Leiche eines bis dahin als vermisst geltenden Mannes entdeckt worden. Der Mann wurde Opfer eines Tötungsdelikts.

29. April 2019, 15:40 Uhr

Das Opfer war zuletzt in der Nähe von Eldena wohnhaft und galt seit 1. Januar als vermisst.

Polizei

Die Polizei sucht Zeugen, die Angaben zum Aufenthaltsort des Toten am 31. Dezember und danach machen können. Wer hat das abgebildete Fahrzeug (Audi A4, Kennzeichen LWL-DS 161) beobachtet und kann Angaben darüber machen, wann das Auto an der Parkstraße abgestellt worden ist? Wer ist möglicherweise im Besitz von Fotos, die den Bereich um den Abstellort zeigen, und in der Zeit zwischen 31. Dezember und 17. April aufgenommen worden sind? Wer kann sonst Hinweise zum Tatgeschehen geben?

Polizei

Zeugen werden gebeten, sich an das Polizeipräsidium Rostock, Telefon 038208 888 2222, die Internetwache unter www.polizei.mvnet.de oder jede andere Polizeidienststelle zu wenden.

