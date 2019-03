Ludwigslust/Alt Schwerin : Aufgebrochene Automaten: Polizei fasst verdächtiges Trio

Die Polizei hat am Montag in der Region Ludwigslust drei mutmaßliche Zigarettenautomatenknacker gefasst.

von Winfried Wagner

25. März 2019, 10:54 Uhr

Nach der Frau und den beiden Männern war im Zusammenhang mit Aufbrüchen von Automaten gefahndet worden, wie Sprecher der Polizei in Neubrandenburg und Rostock sagten.

Die aus dem Landkreis Ludwigslust-Parchim stammenden Verdächtigen im Alter von 20 und 21 Jahren stehen im Verdacht, am späten Sonntagabend einen Zigarettenautomaten aufgebrochen und dabei beschädigt zu haben. Ob die Täter dabei in den Besitz von Zigaretten gelangten, ist derzeit noch unklar. An die Geldkassette gelangten die Einbrecher offenbar nicht. Zeugen hatten den Aufbruch des Zigarettenautomaten am späten Sonntagabend bemerkt und die Polizei gerufen. Dabei übermittelten die Zeugen, die den Tätern noch ein Stück folgten, auch konkrete Angaben zu dem Auto, mit dem die Einbrecher anschließend flüchteten. Im Zuge der Fahndung hat die Polizei dann die drei Verdächtigen in ihrem PKW stellen können. Sie wurden daraufhin zum die Parchimer Polizeihauptrevier gebracht. Das Auto der Verdächtigen ist durch die Polizei zur kriminaltechnischen Untersuchung sichergestellt worden. Gegen die Tatverdächtigen wird nun wegen Diebstahls im besonders schweren Fall ermittelt.

Gehäuft Attacken gegen Automaten

Gehäuft in Westmecklenburg, aber auch landesweit, kommt es seit Monaten immer wieder zu Attacken gegen Zigarettenautomaten, Tabakwaren und Geld wurden erbeutet. Erst im November war ein mutmaßliches Aufbrechertrio in Rostock gefasst worden, das auch Fahrkartenautomaten aufgebrochen haben soll. Ein Verdächtiger wurde in Untersuchungshaft genommen.

Weiterlesen: Automatenknacker kassieren hohe Strafen