„Leben und Kultur in Dömitz“ : Pia Peddinghaus ist neue Vorsitzende

Sozialarbeiterin lebt mit ihrem Mann seit dreieinhalb Jahren an die Elbe. Jetzt steht sie an der Spitze des Vereins

Dömitz | Pia Peddinghaus ist die neue Vorsitzende der Initiative „Leben und Kultur in Dömitz“. Sie war bei der turnusmäßigen Wahl des Vorstandes, die diesmal als Briefwahl stattfand, an die Spitze des Vereins gewählt worden. Pia Peddinghaus ist von Beruf Sozialarbeiterin und lebt mit ihrem Mann seit dreieinhalb Jahren in Dömitz. Lesen Sie auch: Kunst, die L...

