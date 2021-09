Landtagswahl in MV : Was zwei junge Ludwigsluster in die Politik zieht

Globale Protestbewegungen wie Fridays for Future oder Black Lives Matter wachsen. Der Nachwuchs engagiert sich politisch auf der Straße. In Plenarsälen und Ausschüssen finden sich aber nur vereinzelt junge Politiker.

Ludwigslust | Am 26. September wird der achte Landtag für Mecklenburg-Vorpommern gewählt. Zur Direktwahl aufgestellt sind auch Kandidaten ohne jahrelange Erfahrung in der Kommunal- und Landespolitik. Eines dieser neuen Gesichter ist Philipp Lübbert von den Freien Wählern. Und der Ludwigsluster Noah Böhringer steht an sechster Stelle auf der Landesliste der FDP. ...

