Nachhaltig einkaufen in Ludwigslust : „Lulu unverpackt“ feiert einjähriges Jubiläum

Das Geschäft in der Ludwigsluster Schlossstraße hat sich trotz Coronakrise eine feste Stammkundschaft aufgebaut.

Ludwigslust | „Träume können wahr werden, wenn man den Mut hat, ihnen zu folgen.“ Den Satz hat Zsuzsa Kiss vor fast genau einem Jahr gesagt. Damals saß sie auf einem Klappstuhl im noch leeren Ladenlokal, hatte Kaffee in einer Thermoskanne von zuhause mitgebracht. Hier, in dem kleinen Raum hinter der großen Glasfront in der Schlossstraße, wollte sie mit ihrer Freund...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.