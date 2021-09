Kunst in Brunow : Martina Gerber bringt alle Farben auf Leinwand und Papier

Die Künstlerin zeigt einen Querschnitt ihrer Arbeiten aus den letzten Jahren. Mecklenburgische Landschaften in Acryl, Öl oder als Collage sind bevorzugte Motive

Brunow | Seit über drei Jahrzehnten ist sie ständig auf der Flucht. Nicht vor sich selbst oder anderen, sondern in die Welt der Farben. Was sie malt, wird selten vernichtet, wenn es tatsächlich mal ihren hohen Ansprüchen nicht genügt. Farbreste von der Palette finden selbst noch in kleinen Bildern ihre Daseinsberechtigung. Bunte Papiere werden gern zu kleinen ...

