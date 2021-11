Auch in der Lewitz : Kraniche sorgen für besonderes Schauspiel am Himmel

Die Vögel fliegen wieder in den Süden. Ranger Ralf Ottmann fängt sie dabei mit der Kamera ein und weiß auch, an welchen Stellen in den Lewitzer Wiesen man die Tiere jetzt häufiger bei der Rast beobachten kann.

Dadow | Auch am Himmel über Dadow lässt sich in diesen Wochen wieder ein beeindruckendes Schauspiel beobachten: Hunderte Kraniche ziehen in den Süden. Mecklenburg-Vorpommern liegt nach Angaben des Naturschutzbundes Deutschland (Nabu) auf einer der Hauptrouten dieser imposanten Zugvögel. Von ihrer Heimat in Skandinavien und Osteuropa brechen die Tiere jedes Ja...

