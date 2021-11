Denkmalschutz in Ludwigslust : Kompromiss im Streit um Fassadengrün wird angestrebt

Das Vorgehen der unteren Denkmalschutzbehörde des Landkreises sieht das Landesamt für Denkmalpflege zum Teil kritisch. Und auch die Ludwigsluster Stadtvertreter sind damit unzufrieden, sie suchen nun den Dialog.

Ludwigslust | Für die Ludwigsluster Stadtvertreter ist das Thema „Fassadenbegrünung in der Altstadt“ längst noch nicht durch. Sie streben ein Gespräch mit der unteren Denkmalschutzbehörde des Landkreises Ludwigslust-Parchim an. Unter anderem um über „die Hintergründe dieser lebensfernen, unüblichen Aktion“ und über mögliche Lösungsansätze zu sprechen. So haben sie ...

