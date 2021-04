Klassik in Ludwigslust : Sophie Westenholz – eine unbekannte Komponistin

Schlossförderverein unterstützt Veröffentlichung von Noten und will Werke einer breiten Öffentlichkeit zugänglich machen.

Ludwigslust | Unbekannt und doch genial: Sophie Westenholz (1759-1838) war weit mehr als „nur“ eine Komponistin. Sie wirkte am Ludwigsluster Hof auch als Sängerin, Klavier- und Glasharmonikaspielerin und führte dort neben eigenen Kompositionen auch Werke ihres Zeitgenossen Mozart auf. Konzertreisen führten die Musikerin in viele Städte Europas. Eine einzigartige Be...

