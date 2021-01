Kita „natura“ Brenz : Kita-Kinder im Corona-Alltag

Rund die Hälfte der Kinder besucht in der Notbetreuung die Kita „natura“ in Brenz.

Brenz | Die Notbetreuung wird in der Kita „natura“ in Brenz gut in Anspruch genommen. Aktuell besucht etwa die Hälfte der 34 Kinder die Einrichtung. „Viele Eltern arbeiten eben in systemrelevanten Berufen“, erklärt Kita-Leiterin Cindy Petermann. Und an den Coro...

