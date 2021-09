Gartenprojekt Warlow : Nachswuchsgärtner ernten Riesenzucchini

Die Nachwuchsgärtner der Warlower Kita nehmen am Projekt „Gemüsebeete für Kids“ teil. Was sie schon aus der Erde gezogen haben, lässt keine Wünsche offen.

Warlow | Tomaten in drei verschiedenen Farben, riesige Zucchini, Zierkürbisse und eine große Auswahl an leckeren Früchten – eine Obst- und Gemüsevielfalt soweit das Auge reicht. Die Kindertagesstätte in Warlow hat in diesem Jahr schon Einiges in ihrem eigenen Garten ernten können. Die Kinder sind begeistert, als Kita-Leiterin Ines Schütt fragt, wer Lust hat, m...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.