Kino in Ludwigslust : Luna Filmtheater zeigt „Königin des Nordens“ und „Lamb“

Nach einer Zwangspause Anfang des Jahres werden nun wieder täglich Filme vorgeführt.

Schwerin | Ab Donnerstag den 3. Februar zeigt das Luna Filmtheater in Ludwigslust wieder vier verschiedene Filme. Bis um 9. Februar sind zu sehen: Das Historien-Drama „Die Königin des Nordens“, welches von der skandinavischen Herrscherin Margarethe I. handelt: täglich, 19.30 Uhr Der Kinderfilm „Die Pfefferkörner und der Schatz der Tiefsee“ rund um die kultige Detektiv-Bande: täglich außer Dienstag, 16 Uhr. Das isländische Horror-Mystery-Drama „Lamb“, dass von einem kinderlosen Schäfer-Paar auf dem Land handelt: täglich 17 und 20.15 Uhr. Die französische Tragik-Komödie „Plötzlich aufs Land“, in der eine Medizinerin widerwillig die Großstadt verlässt, um eine Tierklinik in Burgund zu übernehmen: täglich 18.15 Weiterlesen: Luna Filmtheater in Ludwigslust öffnet wieder seine Türen ...

