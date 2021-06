Jubiläum in Vielank-Woosmer : Seit 100 Jahren fliegen bei Tischlerei Warnk die Späne

Im 100 Jahre alten Familienunternehmen arbeitet inzwischen die vierte Generation. Aktuell vor allem beim Bau von Fenstern und Türen.

Woosmer | Die Hobelbank stand auf dem Flur des Hauses, als Tischler Heinrich Warnk in die Selbstständigkeit startete. Genau 100 Jahre ist das in dieser Woche her. Das Unternehmen hat bis heute überlebt. Mit Christoph-Heinrich Schwenk ist inzwischen die vierte Generation eingestiegen. Alte Truhen werden heutzutage seltener aufgearbeitet, dafür gibt es andere – z...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.