Jubiläum des Rotary Clubs Ludwigslust : Die Rotarier haben Spuren hinterlassen

Der Rotary Club Ludwigslust ist seit mehr als 25 Jahren aktiv. In dieser Zeit spendete er fast 150000 Euro für Projekte in der Region und in anderen Teilen der Welt.

Ludwigslust | Helen Paul breitet das bunte Tuch aus und übersetzt, was darauf zu lesen ist: „Bildung ist der Schlüssel zum Leben“, sagt sie. Dass die Vorsitzende des Vereins „Sisi Pamoja – Gemeinsam mit Pemba Island“ bei der Festveranstaltung zu 25 Jahren Rotary Club Ludwigslust dabei ist, ist kein Zufall. „Die Rotarier haben uns und unseren Verein mehrfach mit bea...

