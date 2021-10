Richtfest : Neuer Netto-Markt soll im Februar öffnen

Der Rohbau steht, das Holzdach ist fertig. Geht der Bau des neuen Einkaufsmarktes in der Schweriner Straße weiter so schnell voran, dann wird er schon in wenigen Monaten eröffnet.

Ludwigslust | Können die Ludwigsluster schon im Februar im neuen Netto-Markt in der Schweriner Straße einkaufen? Noch glaubt Investor René Krüger fest daran. Trotz der Engpässe auf dem Baustoffmarkt gehen die Bauarbeiten zügig voran. Am Mittwochnachmittag feierte Krüger auf dem ehemaligen Bama-Gelände Richtfest. Zimmerermeister Ralf Pannier und seine Kollegen ha...

