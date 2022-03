Neustadt-Glewe : Stadt erhöht Steuern wegen Verschmutzung durch Hundekot

In Neustadt-Glewe steigt der Bedarf an Mülleimern und Hundetütenspendern. Halter zahlen in diesem Jahr mehr.

Neustadt-Glewe, Grabow, Ludwigslust, Dömitz | Hundebesitzer in Neustadt-Glewe zahlen...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.