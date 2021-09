Hobby-Designer in Ludwigslust : Hoffnung für weiteren Nähkurs im Zebef

Positive Resonanz auf den Kurs im Ludwigsluster Gemeindezentrum Zebef soll das Fortbestehen des Angebotes ermöglichen.

Ludwigslust | Am Mittwoch haben sich die zehn Frauen des Nähkurses im Mehrgenerationenhaus Zebef vorerst zum letzten Mal getroffen. In zwei Gruppen aufgeteilt haben die Frauen wöchentlich mit Ausnahme einer längeren Corona-Unterbrechung an bunten Decken, Kissenbezügen, Taschen oder Kleidern gearbeitet. Teilweise in Theorie und Praxis ohne Vorkenntnisse hat...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.