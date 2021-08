Tag der offenen Tür : Hilfe bei ganz alltäglichen Dingen

Immodienst Nordost lädt am Donnerstag zum Tag der offenen Tür in die Ludwigsluster Orangerie und plant ab September wöchentliche Kaffee-Runden. Warum, das erzählen Rebecca Podeyn und Doris Hesse.

Ludwigslust | Zum Tag der offenen Tür lädt am Donnerstag ab 15 Uhr das Dienstleistungsunternehmen Immodienst Nordost in die Orangerie nach Ludwigslust. Wie die kleine Firma die Corona-Krise erlebt hat und warum sie in Zukunft zu wöchentlichen Kaffeerunden einladen werden, erzählen die beiden Angestellten Rebecca Podeyn und Doris Hesse im Gespräch mit SVZ. Firmen...

