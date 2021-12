Guten Morgen : Ein Lob an den Papa

Kindheit erlebt jeder aus seiner Perspektive anders.

Ludwigslust | Neulich besucht mich unsere Große ganz spontan. Steht sie unerwartet vor der Tür, ist meine Vaterwelt wieder rund. Wenigstens für ein paar Stunden. So nebenbei im Teerausch plätschert unser Gespräch auch über Kindheiten dahin. Sie habe eine ganz großartige gehabt, verrät die Tochter, weil ihr in all diesen Jahren das Gefühl vermittelt worden sei, dass...

