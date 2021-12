Spende für Sportverein Grabow : Sie verkauft Weihnachtsschmuck am Gartenzaun für den guten Zweck

Claudia Müller bietet vor ihrer Garage selbst gemachte Gipsfiguren, Teelichter und Weihnachtsmänner – für einen kleinen Preis, der an einen Grabower Sportverein gespendet wird.

Prislich | Teelichthalter, Weihnachtsmänner und vor allem Gipsfiguren stehen in der Auffahrt von Claudia Müller in Prislich. Am Gartenzaun rote und weiße Luftballons, die auf einen kleinen Verkauf hinweisen sollen. Auf einem Tisch und in Kisten – Rund 400 Kilogramm Gips sollen hier in den nächsten Wochen über den Tisch gehen. Spende an Sportverein in Grabow ...

