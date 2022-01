Zappenduster : Großflächiger Stromausfall in Grabow und Umgebung

Netzbetreiber Wemag bestätigt den Ausfall, kann aber noch keine Ursache nennen.

Grabow | In Grabow und Umgebung bis hin nach Karstädt ist in der Nacht zu Freitag großflächig der Strom ausgefallen. Das bestätigt die Internetseite Störungsauskunft.de. Die Wemag konnte am frühen Morgen den Ausfall ebenfalls bestätigen, aber keine genauen Informationen dazu liefern. Zu den Hintergründen gibt es später mehr. ...

