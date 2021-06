Feuer an Kreisstraße 49 bei Grabow : Großer Haufen Reifen brennt zwischen Dadow und Altona lichterloh

In der Nacht zu Montag brannten ein etwa 20 mal 25 Meter großer Haufen alter Reifen sowie das Gras und die daneben stehenden Bäume lichterloh. Die Feuerwehren aus Dadow, Eldena und Grabow rückten mit 33 Kameraden an.

Dadow/ Altona | Nicht, dass alle Feuerwehr Kameraden wie alle anderen Menschen zu Zeit mit der Hitze körperlich zu kämpfen haben, mussten sie dieses Wochenende viele Male ausrücken. Der krönende Abschluss für dieses heiße Wochenende ist ein Feuer an der Kreisstraße 49 nahe Grabow. An der Kreisstraße 49 zwischen Dadow und Altona brannten in der Nacht zum Montag ein et...

